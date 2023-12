Voces del exterior confirman a Luitingo que Jessica Bueno ya no está con Pablo: "¿Tú sabías que para tener amigos tienes que dejar a tu novio? Yo no"

Unas voces que también iban a escuchar el resto de concursantes de la casa y que iban a hacerle a Luitingo ponerse muy feliz. "He sonreído por dentro la verdad, para que te voy a engañar", aseguraba Luitingo en el confe. "El premio más grande que yo me he llevado aquí ha sido conocer a Jessica. La conexión que teníamos aquí era muy buena. Hay cosas en la vida que no se pueden evitar. Por una vez en la vida, Jessica tenía que mirar por ella misma también...".