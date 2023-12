¡Jessica Bueno y Luitingo vuelven a verse en una mágica noche para los finalistas!: los emocionantes momentos con sus seres queridos

Pero esto solo ha sido el comienzo de todo. Tras las lágrimas, los gritos, los saltos y la tremenda felicidad que han vivido al saber que son finalistas, cada uno de ellos han podido escuchar a sus mayores 'fans' en forma de alegato, lo que no se esperaban es que iban a ser personas muy especiales para ellos.

El primero ha sido Albert Infante, que ha podido ver a su madre Juana y escucharle: "No te vengas abajo, sigue igua., disfrutalo. Ya eres ganador, con lo que ha costado, al final lo has conseguido. Sé fuerte, tienes que estar contento. Lo has hecho muy bien, espero que el público te haya valorado y te haya sabido entender".