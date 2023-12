Jessica Bueno comparte una reflexión acerca del concurso de Luitingo: "Expresa lo que siento"

Tan solo unas horas después de asumir su papel como jeda de campaña del artista de Triana, Jessica Bueno se ha puesto manos a la obra y ha compartido una primera reflexión en sus stories de Instagram para argumentar por qué cree que su amigo merece ganar . "No tienes que ser perfecto para inspirar a otros, deja que la gente se inspire viendo cómo manejas la imperfección", son las palabras que ha subido a sus redes, en las que subraya que no es necesario haber sido perfecto en todas las acciones para poder llegar al corazón de muchos seguidores del formato.

"He visto esta imagen y me ha encantado. Expresa lo que siento sobre el paso de Luitingo por 'GH VIP', además de muchas cosas que ya os iré contando porque cómo sabéis soy su jefa de campaña. ¡Luis ganador! ¡Vamos!", ha comentado la modelo junto a esa imagen, en la que lanzaba asimismo una declaración de intenciones: no va parar de compartir mensajes positivos para hacer la mejor campaña posible.