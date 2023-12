Jessica Bueno habla en directo con Luitingo como su jefa de campaña y el cantante le lanza una clara pregunta: "¿Me echas de menos?"

"Que me vas a hacer llorar", ha reaccionado Luitingo al escuchar a Jessica y ella ha continuado: "Hemos podido ver en tí que eres una persona con tus virtudes y tus defectos, que has sabido aprender de tus defectos, has corregido tus errores. Has estado siempre para tus compañeros con una sonrisa. Te queremos mucho".

Ion Aramendi ha preguntado al cantantesi tenía alguna pregunta a su jefa de campaña. "Tengo miles... pero le quiero preguntar cómo me está viendo, si está alegre y viendo a Luis que ella quiere y si me echa de menos", ha sido algunas de las que ha lanzado él. "Me siento muy orgullosa de ti, he visto que no has entrado en nada negativo, que estás con una sonrisa y dando todo en las pruebas. Te salen esas gracias naturales que solo te salen a ti porque en tí no hay nada forzado", ha contestado ella.