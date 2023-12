Pilar Llori explica por qué ha rechazado ser jefa de campaña de Albert Infante

Los finalistas de 'GH VIP 8' han tenido que escoger a un expulsado para que sea su jefe de campaña, esto es, el encargado de resaltar sus bondades y convencer a los fans del formato de por qué merecen la victoria. Albert Infante eligió a la persona a la que considera una hermana, Pilar Llori, que rechazó la proposición y manifestó su deseo de ser la jefa de campaña de Naomi Asensi, que al ver esa negativa hacia la Infanta no quiso que la madrileña la apoyase a ella tampoco.

Albert se derrumbó totalmente al conocer la decisión de Pilar, que al verlo tan mal ha querido lanzar un comunicado en Instagram y hacer un directo en TikTok para aclarar por qué rechazó ser su jefa de campaña. La razón que ha dado es que se ha dado cuenta de que Naomi no podía escoger a nadie porque no se lleva bien con ninguno de los expulsados aparte de con ella o directamente no les conoce. Al ver a su amiga, que le ha demostrado siempre "un apoyo incondicional", sin la posibilidad de escoger a otro compañero, ha decidido rechazar la petición de Albert para postularse como la jefa de campaña de Naomi.

"Cuando Naomi ha dicho que no tenía a nadie para elegir porque o no los conocía o no se llevaban bien, Albert ha dicho varias veces que me cedía a ella, que no pasaba nada, que le daba igual", ha recordado Pilar, para enfatizar que no creía que su amigo se iba a llevar tremendo disgusto al saber que ella prefería defender a Naomi de cara a la final y ha añadido que no tiene ningún problema con el catalán: "A Albert le quiero con toda mi alma, jamás tendría una mala palabra hacia él y nunca le traicionaría, él mismo ha dicho que no pasaba nada porque Naomi no conocía prácticamente a los demás".

Tras hacer estas puntualizaciones, la hermana de Alba Llori ha pedido empatía hacia su decisión y ha recordado que Naomi le ha demostrado en muy poco tiempo ser una gran amiga, mientras que Albert ha puesto siempre por delante a Laura Bozzo, a la que considera una segunda madre: "¿Soy mala amiga y mala persona por haber preferido defender a la que me ha demostrado tanto en tan poco tiempo? ¿Yo tengo que entender todas las posiciones y nadie entiende la mía o qué pasa?".