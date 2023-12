Una vez, Jessica Bueno ha reiterado en 'El Debate de GH VIP 8' que Luitingo es solo su amigo y que no miente ni oculta lo que siente por él, dejando claro que no tiene en mente iniciar un romance cuando él salga de la casa de Guadalix de la Sierra. Aunque hay muchos espectadores y colaboradores que no la creen, el Maestro Joao sí que ha manifestado en X, el antiguo Twitter, que no piensa que esté mintiendo acerca de sus sentimientos.