Naomi decide rechazar a Pilar como jefa de campaña después de que ella lo haga con Albert: "No me parece propio de una amiga"

"Cuando ha pasado esto de Albert y Pilar me he quedado en 'shock', pero ahora pensándolo bien, no sé qué tan feo ha podido ver Pilar de Albert como para hacerle este feo en una final . Creo que la gente cuando sale a la calle se olvida de que aquí tenemos los sentimientos a flor de piel", ha querido decir Naomi en directo.

Naomi continuaba explicando el motivo por el que tomaba la decisión de que Pilar Llori no fuera su jefa de campaña: "Creo que una buena amiga se podría haberse esperado a salir del concurso, aunque le apeteciera mucho defenderme, para decirle por lo que está molesta". A la concursante no le parecía propio de una amiga el disgusto que se ha llevado Albert: "Yo ahora mismo no quiero que me defienda nadie, ni quiero campaña ni nada. Nosotros estamos aquí pasándolo muy mal, el disgusto que se ha llevado no me ha parecido. Ya nos explicará Pilar fuera lo que ha pasado".