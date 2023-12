Albert Infante se derrumba y acaba hundido después del rechazo de Pilar como jefa de campaña: "No sé lo que habrá pasado..."

Pilar Llori rechaza ser la jefa de campaña de Albert Infante: esta ha sido la reacción del concursante de 'GH VIP 8'

Los finalistas de 'Gran Hermano VIP' han elegido a sus 'jefes de campaña'. Esto se traduce en que han tenido que elegir con qué compañero, ya expulsado, quiere compartir el gran privilegio de poder vivir el concurso hasta el final a través de la campaña electoral. Pero la bomba ha estallado cuando Pilar Llori no iba a aceptar ser 'jefa de campaña' de Albert Infante.

Esta ha sido la explicación de Pilar Llori: "Para mí Albert es ganador y le quiero muchísimo, pero es verdad que esta última vez que he entrado en la casa he notado el apoyo de Naomi. Tenemos una conexión brutal, la considero muy amiga mía. Si ella quiere, Naomi ganadora y quiero estar con ella". Después de esta confesión, Pilar ha restado importancia a sus palabras recordando cuando Albert le dio un punto en las nominaciones "y tampoco pasó nada".

Tras estas palabras, Ion Aramendi entraba en directo con los concursantes de 'Gran Hermano VIP' para comunicarles una cosa "muy importante". "Uno de los jefes de campaña ha declinado la invitación a ser el jefe de campaña, porque prefiere defender a otra persona", decía el presentador. "Albert, Pilar prefiere defender a Naomi antes que a ti. ¿Qué te parece?", preguntaba al concursante.

Albert se derrumba tras la decisión de Pilar

El bajón de Albert Infante era notorio: "No sé lo que habrá visto. No lo entiendo mucho. No se lo tengo en cuenta de verdad. Lo entiendo y no pasa nada. Va a seguir siendo mi amiga". No obstante, Albert rompía a llorar: "Me siento extrañado. No sé lo que habrá pasado. Puede ser que tenga que ver con el punto que la di en las nominaciones". Posteriormente, Naomi ha aceptado ser "jefe de campaña" de Pilar Llori: "Yo encantada de que sea mi 'jefa de campaña'. Me sabe fatal. Si tiene tantas ganas de defenderme es que lo va a hacer superbien...".

Es ahí entonces cuando Albert ha ido al confe para hablar con Ion Aramendi: el concursante de 'Gran Hermano VIP' estaba completamente hundido: "No me lo esperaba. Yo a Pilar la quiero igual". A penas le salían las palabras. Por su parte, Ion Aramendi ha intentado tranquilizarle: "No significa que te rechace porque tenga nada contra ti. Todo lo contrario". "No sé lo que ha pasado Ion. ¿Cómo me van a defender si he tenido follones con todos...?", se preguntaba Infante.