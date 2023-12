La audiencia alucina al ver que Carmen Alcayde intentó orinar en una papelera antes de su expulsión

Los espectadores de 'GH VIP 8' decidieron que Carmen Alcayde no siga en la carrera por el premio y se ha quedado a las puertas de la gran final, convirtiéndose en la primera de los seis finalistas en ser expulsada . En su despedida, arregló sus problemas con Laura Bozzo y protagonizó un precioso momento junto a sus grandes amigos de la edición, Albert Infante y Naomi Asensi.

Pero unos minutos antes de escuchar su nombre en boca de Marta Flich, la periodista protagonizó un momento que se ha hecho viral en las redes sociales porque los espectadores no daban crédito a lo que estaban viendo. Mientras esperaba su turno para ir a su juicio en el confesionario junto a Luitingo y Michael Terlizzi, Carmen intentó orinar en una papelera .

Sus compañeros del equipo azul tampoco se creían lo que estaba a punto de hacer la valenciana, que le pedía al cantante de 'Operación Camarón' que tapase la cámara y al italiano que no mirase. El súper frenó el plan de Carmen, que insistía en que no le importaba orinar en la papelera. A los espectadores de 'GH VIP 8' que captaron el momento les pareció muy divertido y echaran mucho de menos estas reacciones de la valenciana, que no estará presente en la gran final tras su expulsión.