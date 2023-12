Pero, mientras, en la semana previa, toca hacer balance de los tres meses de reality. Hablamos con Marta Castro acerca de su paso por la casa de Guadalix de la Sierra y se sincera ante la cámara de Telecinco.es: "Pensaba que tenía paciencia y me he dado cuenta de que no", asegura la asturiana, que cuenta cómo la ha cambiado su participación en 'GH VIP'.