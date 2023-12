Miriam Saavedra carga contra Naomi por su comentario a Laura Bozzo: "No son acciones generosas"

Especialmente, no le gustaría que quedase por detrás de Naomi, contra la que ha arremetido debido a su último rifirrafe con la peruana. Todo comenzó porque Laura se disponía a coger una taza de café de la cafetera que había preparado la valenciana, que no le dejó echarse ni una gota, alegando que ella no era su "chacha" y que no pensase que iba a consentírselo todo como hacía Carmen Alcayde.