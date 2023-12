Albert Infante, Luitingo y Naomi Asensi son finalistas de 'GH VIP 8': las eufóricas reacciones en la casa de Guadalix

Albert Infante, Luitingo y Naomi Asensi se convertían en esta semifinal de 'Gran Hermano VIP' y es que la audiencia decidía que Laura Bozzo fuera la cuarta finalista de la edición.

Marta Flich iba comunicando los nombres uno a uno de cada uno de los finalistas. El primero en saber que estaba en la final ha sido Albert Infante, que ha enloquecido completamente, tirándose al suelo, abrazando al resto de sus compañeros y entre gritos de mucha alegría. Además, ha querido mencionar a las personas que más le han marcado en la casa y a su gente: "No me lo esperaba, pensaba que era el último, pero ahora estoy muy bien".

Tras esto, Albert cruzaba el ascensor para reecontrarse con los jefes de campaña que les estaban esperando en el salón de la casa. Todos se han levantado a apludirle y celebrar con él este emocionante momento, en especial Carmen Alcayde: "Pensaba que te ibas y no te lo había dicho. Enhorabuena. Me has convencido de que te ibas, te odio".

La presentadora volvía a conectar con Luitingo, Naomi y Laura Bozzo para comunicar el nombre de otro de los finalistas. En este caso era Luitingo, que se mostraba muy sorprendido con esto, que incluso se sentaba en el suelo para asimilar la noticia. Además, el cantante decía unas palabras: "Me he quedado blanco, me gustaría dedicarle a mi padre y mi madre esto. Además, a mi otra madre, mi abuela Julia que en paz descanse". También se ha atrevido a cantar y con esta tremenda emoción ha ido a encontrarse con los compañeros en la casa.

Luitingo entraba en la casa, los jefes de campaña se levantaban a felicitarle, Alex Caniggia le abrazaba muy contento y Jessica Bueno ha saltado del sofá para tirarse a sus brazos para celebrar con él este gran momento: "Lo estoy viviendo con él como si fuese yo misma, si ganase él sería como si ganase yo. Se lo merece muchísimo".

Laura Bozzo es la cuarta finalista de 'GH VIP 8'