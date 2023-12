El disgusto de Carmen Alcayde ante el último ataque de Laura Bozzo tras su expulsión: "Me parece horrible"

Parece que la última de sus discusiones ha sido minutos antes de que Laura se marchara de la casa con sus cosas: “Hemos pasado muchas cosas juntas, es como si le digo que yo me he quedado sexta por los ataques que me has hecho o pepito, cada uno hace su concurso y llega a donde llega”, contaba Carmen.

Y es que parece que la ha culpado de su expulsión. Albert consolaba a Carmen que, llorando, le decía: “Me ha dicho, por todos los ataques que me has hecho, una persona que ha sido mi amiga y me mira con esas caras y me dice ‘ni me mires’, me parece horrible”.