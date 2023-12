El monumental cabreo de Laura Bozzo al quedarse a las puertas de la final: "Me voy en el primer avión a América"

Laura Bozzo se marcha de la casa muy cabreada y sin despedirse de sus compañeros

Laura Bozzo se ha quedado a las puertas de la final de 'Gran Hermano VIP', después de que Marta Flich comunicase a Albert, Luitingo y Naomi que son finalistas del programa. En la que parecía una noche de lo más feliz para ella cuando veía que su hija estaba apoyándola en plató, Laura ha reaccionado muy cabreada al saber que se ha convertido en la cuarta finalista de la edición por decisión de la audiencia.

Cuando la presentadora ha dado el nombre de Laura Bozzo como la cuarta finalista, significando que Naomi era la tercera finalista del programa, esta rápidamente se ha dirigido hasta la puerta visiblemente cabreada y pidiendo irse en ese mismo momento: "¿Me pueden abrir? Por favor. Nadie va a tocar mi ropa. No tengo nada que hablar, ábreme la puerta. Necesito irme".

Tras esto, todavía muy cabreada ha subido a la casa para recoger sus cosas y no ha querido escuchar a ninguno de los compañeros que se le han acercado, solo a Albert Infante y Álex Caniggia, que le ayudaban a guardar todo, mientras ella hablaba con Marta Flich: "No quiero ver a nadie, vayan a celebrar, a mí no me vuelven a ver en su vida". Carmen Alcayde ha sido una de las personas con las que más dolida se ha mostrado Laura: "Gracias a todos esos ataques me destruyeron, ¡no me hables!".

"Vámonos en el primer avión a América, por favor", le decía a Álex Caniggia y este intentaba animarle: "Es un logro hasta donde llegaste, amiga, relájate". Laura cuando se quedaba a solas en la habitación decía unas palabras en directo hacía ella misma: "Tú tienes la culpa por estar pensando en sueños estúpidos. Tú no perteneces.... Me voy a ver a mi hija a hacer lo que me de la gana, regreso ya, mañana mismo".

Marta Flich ha conectado de nuevo con ella para hablar: "No quiero que te vayas con este mal sabor de boca". "No te preocupes que yo tengo donde ir, no dependo de este concurso para comer. Yo vine con un sueño y me equivoqué. Uno no puede volver a empezar a los 70 en un país extraño donde te van a ver como una loca, esto es un sueño estúpido. Gracias a todo el público, a veces perdiendo se gana. Yo soy ganadora en mi tierra, gracias y besos para América, perdón por haberme ido, pero ya regreso", entonaba ella al hablar con la presentadora.