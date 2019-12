Adara rompe a llorar hablando de su hijo: "Siento que me he perdido muchas cosas, me he sentido muy culpable"

"Muchas gracias por lo de madres ejemplares porque me he sentido muy culpable, lo reconozco, me he sentido muy mal. He pensado una y otra vez en mi hijo. He pensado que me he perdido muchas cosas y me he tenido que decir: 'Tira para adelante, por él'", ha respondido la concursante hecha un mar de lágrimas. "Siempre pienso en su cara, en sus manitas, en cómo estaría, en cómo estaría creciendo. Este tuit significa que se nos valora y se nos respeta".