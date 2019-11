Adara se sincera como nunca: "Tengo un hijo maravilloso pero siento que me confundí"

Adara y Joao han sido pillados de nuevo teniendo una conversación en el confesionario cuando pensaban que nadie les estaba grabando y la concursante se ha abierto en canal hablando de Hugo Sierra. Adara jura que ha luchado por su relación, pero asegura que quiere empezar una nueva vida: “Yo no sabía qué me pasaba pero, cuando entré aquí, no lo echaba de menos”.