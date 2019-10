Adara le hace a Hugo una proposición muy especial en su cumpleaños: "Me gustaría que tuviéramos otro bebé"

Adara le escribe un blog a Hugo por su cumpleaños

Adara ha felicitado a su chico, Hugo, por su cumpleaños a través de su blog. La concursante se 'acordaba' de que era por estas fechas, aunque lo cierto es que no tenía muy claro el día. "Hola mi amor!!! Creo que hoy es tu cumpleaños, 19 de octubre. No me mates si me he confundido por fi jaja aquí se olvida todo, hasta las canciones… Realmente dudo de si es el 11 o 19. Lo que si se es que es este mes", empezaba Adara en su carta con total naturalidad.

Pero después ha compensado su falta de memoria con una emotiva carta. Adara se ha sincerado y ha contado todo lo que echa de menos de su vida con Hugo. "Espero que hayas tenido un día super especial con tu familia y nuestro bebé. Te echo muchísimo de menos y no hay ni un solo día que no piense en ti. Echo de menos cuando me abrazas, esos ratitos que nos pasamos hablando, cuando paseamos con nuestro bebé, cuando le bañamos y le peinamos y nos reímos de lo repeinadito que va… jajaja y muchas cosas más...", explicaba.

Me gustaría que tuviéramos otro bebé jajaja ¿Tú tienes ganas?

Adara confesaba entonces que no le importaría ampliar la familia: "Anoche soñé que Martín ya andaba y corría y yo corría detrás de él porque tenía mucho miedo de que se perdiera. Gracias por dármelo todo siempre, por hacerme feliz, por crear conmigo esta maravillosa familia que siempre había soñado. Me gustaría que tuviéramos otro bebé jajaja ¿Tú tienes ganas? Mmm quizás me estoy motivando demasiado".

Además, le pedía - como cada vez que ha hablado con él en directo - que no la olvidase. "NO ME OLVIDES sé que es una locura que te lo diga… pero entiende que no te veo, no te toco, no se “nada” y me da miedo.

Te amo muchísimo, con todo mi corazón y mi alma".