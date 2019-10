Adara, hundida tras su enfrentamiento con Antonio David: "Me da miedo derrumbarme y no salir de ahí"

Adara se vino abajo tras ver las imágenes en las que Antonio David llamaba a la concursante "tarada". "El problema es que he estado siendo fuerte pero llega un punto en que no… no quiero llorar para que no me llamen victima ni nada de eso pero me duele que me estén insultando y que estén haciendo todo lo que están haciendo. No me lo permito porque me da miedo derrumbarme y no salir de ahí. Se me ha acumulado, tenía que haberlo soltado antes. Después de ponerme buena cara toda la semana, llamarme tarada como si yo estuviera zumbada de la cabeza, pensé que lo mismo íbamos a tener una buena relación y me encuentro ese vídeo de m*****", le contaba entre lágrimas la exconcursante de 'Gran Hermano 17' al Maestro Joao.