Adara duda de la sinceridad de Gianmarco: “Un poquito por cosas que me ha contado mi madre”

Jordi González le ha dicho a Adara que Gianmarco también había visitado algún que otro plató y que siempre había mantenido lo mismo, que está enamorado de ella. Sin embargo, la cara de Adara no era de felicidad. Al saber que Gianmarco no había hecho algo que su madre le había pedido que hiciera por su bien y el de su bebé, Adara ha comenzado a dudar de los sentimientos del italiano. Gianmarco no entendía muy bien lo que estaba sucediendo y le ha explicado que él ha hecho las cosas por el bien de los dos, pero Adara no quería entrar en detalles porque era la personita que más quiere la que estaba en medio.