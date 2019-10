Adara estalla contra Estela: "Deja de intentar salvarme y empieza a respetarme"

Durante un enfrentamiento entre Adara y Antonio David, Estela se dio la vuelta y comenzó a reírse, un gesto que no sentó nada bien a la exconcursante de 'Gran Hermano 17'. "A mí me sentó muy mal que le sentará tan mal", se ha defendido la modelo. " Deja de intentar salvarme y empieza a respetarme por favor , que ya me has hablado mal muchas veces", ha reprochada Adara. A pesar de haber mantenido una dura conversación en la que no han faltado los gritos, ambas han reconocido que están abiertas a la reconciliación.

Estela muy decepcionada con Adara

Tras la agria discusión entre Adara y Antonio David, la mujer de Diego Matamoros se vino abajo y tacho de "injusta" la situación: "Me paso a la vida perdonando a la gente y luego parece que yo no me veo correspondida, me apetece que me de la oportunidad de hablar, estoy un poco de bajón, me duele pensar que ella piense que lo he hecho para reírme de ella cuando yo la defiendo y doy la cara por ella", explicó.