Adara se vuelve loca con la vuelta a la casa de Hugo: "No sabes cuánto he pensado en la fiesta de la uva"

Adara se ha vuelto loca con la vuelta a la casa de Hugo Castejón como candidato a la próxima repesca. Se han abrazado efusivamente y atenta les miraba Mila Ximénez. "No sabes cuánto he pensado en la fiesta de la uva" le decía Adara tronchándose de risa. Esta vez, Mila no se enfadaba sino que se reía con ellos.