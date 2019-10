Adara se derrumba al contar por primera vez su dura infancia: “Mi madre tuvo una pareja que se portó muy mal con mi hermano y conmigo”

Adara, sobre Pol: "Solo recuerdo cosas desagradables"

Adara ha comenzado su ‘Curva de la vida’ en ‘GH VIP 7’ con lágrimas en los ojos y asegurando que iba a contar algo que no todo el mundo iba a entender: “Tengo miedo por si hago daño a alguien con lo que pueda decir, pero lo tengo que contar porque ha sido mi vida”.

Convencida de que no podía saltarse un episodio tan importante y que marcó tanto su vida, Adara ha comenzado su ‘Curva de la vida’ hablando de una infancia muy complicada: “Nací y al año o así, mis padres se separan y durante mi infancia, que me perdone, mi madre tuvo una pareja que se portó muy mal con mi hermano, conmigo y con ella… Si ahora me está viendo que sepa que mi infancia se vio marcada por él, yo le tenía autentico terror…”.

Según ha confesado su infancia fue muy dura, pero su adolescencia no parece que fuera mucho más feliz: “En mi adolescencia sufrí muchísimo, mucho, mucho por una persona de mi familia que siempre ha tenido depresiones muy fuertes… He sufrido mucho por ver sufrir a esa persona, yo solo quería que fuera feliz… Luego conocí a mi primer amor que fue muy, muy bonito. Luego lo dejamos y sufrí muchísimo porque fue algo muy intenso. Luego tuve una época que jamás olvidaré, fue maravillosa, fue con mi abuela, salíamos a bailar y me lo pasaba genial… Tenía 18 o 19 años. Luego me fui a modelar a China y después a Indonesia, fue una época muy bonita. Volví a Madrid y no sabía muy bien que hacer, decidí sacarme lo de azafata de vuelo. Estuve dos años trabajando de azafata, fue bonito, conocí a mucha gente. Dejé lo de azafata porque no me terminaba de llenar, después entré en ‘GH 17’, fue una experiencia increíble que me marcó muchísimo, fue súper especial”.

Hablar con Adara de ‘Gran Hermano’ es imposible sin hablar de Pol, otro momento de caída en su ‘Curva de la vida’: “Lo intenté con Pol, siento muchísimo decirlo, pero solo recuerdo cosas desagradables, sentía mucha desconfianza… Creo que fui sincera y me enamoré de él… Me hizo muchísimo daño y jugó conmigo, para él era todo tele y espectáculo”.

Jorge Javier no se ha resistido a preguntarle por el momento en el que descubrió que Pol estaba con el Maestro Joao y Adara ha sido muy sincera: “Me confirmó todo lo que yo pensaba. Él nunca me lo confesó… Mucha rabia porque me sentí muy engañada y vacilada”.