Adara rompe a llorar por la presión: "En los directos me pongo muy nerviosa y no me sé defender"

Adara se ha convertido en el blanco de casi todos los habitantes de Guadalix de la Sierra . Algunos concursantes la han acusado de aprovechar los directos para resaltar en el concurso y ella lo ha negado: “Yo no aprovecho las galas , no tengo experiencia en la tele ”, ha dicho provocando la risa de los demás.

Esta situación ha hecho que Adara se rompa en directo, mientras continuaba explicándose: “Yo salí en un programa hace seis años, me pongo muy nerviosa y a veces siento que no me pudo defender porque no me salen las palabras. Yo no aprovecho nada”, ha dejado claro.