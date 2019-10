Alba Carrillo, sobre Adara: "Los tíos con los que yo he estado no se fijan en ella ni pidiendo, es una 'chonaca'"

Alba Carrillo tuvo una conversación con las chicas de la casa, en la que no puso en muy buen lugar a Adara: "Es muy sincera y lo dice todo a la cara, una mierda, ella se suma a todas las movidas. Antes me era indiferente, ahora no la aguanto, no se puede convivir con esta señora. Dice que yo soy conocida por lo que soy conocida, pues me las voy a dar de lo que soy, de ex de tal y de ex de tal. Si quieren rascamos todos. Aunque fuera por un reality como ella, yo estoy trabajando en la tele y ella no, ahora vas y te peinas, que buena falta te hace. Ole mi c*** y mi cuerpo, que he estado con la gente que he estado, a ti ni pidiendo te hacen ni puñetero caso esos tíos, a ver si se piensa que van a coger a una chonaca", dijo la modelo sobre la exconcursante de 'Gran Hermano 17'.