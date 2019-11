Adara rompe a llorar recordando a Gianmarco: "Me hacía sentir súper especial y yo quiero sentir eso"

"Tenía todo lo que había querido...una familia"

"Gianmarco me miraba de una manera especial"

Adara se enteró tras la visita de su padre, que sus sentimientos por Gianmarco habían salido a la luz y la audiencia estaba al tanto de su romance Cuando la gala finalizó, la concursante se abrió en canal con sus compañeras y habló de lo que había vivido con el italiano: "No lo sé, he vivido algo muy fuerte aquí. Me miraba de esa forma, me hacía sentir súper especial, me hacía sentir importante, protagonista y yo quiero sentir eso", rompió a llorar la ganadora de 'Gran Hermano 17'.

"Yo pensaba que todo estaba bien con Hugo, pero poco a poco me he ido dando cuenta que no… el alegato que me hizo…Creía estaba todo bien y por eso le puse en el blog que quería tener otro bebé...Hay cosas que no se toman decisiones, pero pasan sin querer", ha explicado la madrileña.

"Yo tenía lo que siempre había querido, una familia. Pero dentro me di cuenta que no era feliz. Cuando empieza el concurso piensas sobre tu vida igual, pero luego ya empiezas a darte cuenta de que no. Sentí que no me había echado de menos. ..Parecía que estaba leyendo algo...Si después de tres semanas, no me echaba de menos pues es muy fuerte...En la llamada también le noté frío", confiesa la concursante.

Adara ha contado cómo comenzó su historia de amor con Gianmarco. Todo comenzó cuando la ex de Pol comenzó a soñar con el italiano en el búnker. Cuando comenzaron a dormir cama con cama todo cambiío: "Hablábamos y luego pasábamos horas mirándonos....Antes de irse me miraba por la noche y lloraba..Yo lloraba también, pero quería que no me viera", cuenta.

Adara pone en un aprieto a Estela