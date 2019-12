Tras ver un resumen del paso de Hugo por los platós de Telecinco cuando dejó de defenderla, Adara ha pensado primero en su bebé y luego ha confesado sentir empatía por el padre de su hijo “Esta dolido y le entiendo”. Aunque Adara no tiene todavía toda la información para formarse una opinión clara de lo que ha sucedido fuera de la casa y sabe que Hugo ha hecho cosas que no han estado bien, no puede juzgarle porque entiende que ella le ha fallado y le ha vuelto a pedir perdón públicamente.