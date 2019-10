El comentario de Alba Carrillo sobre Frigenti que desata la 'guerra' entre ellos: "Seguro que me está poniendo a caldo"

"Ese tiene muy mala leche", le decía Noemí a la modelo. En ese momento, Alba Carrillo no se cortó en poner verde al que fuese su compañero mientras mojaba la galleta en el café: "Bueno, bueno, seguro que me está poniendo a caldo, a la Sobe la estuvo poniendo a caldo 20.000 veces y me parece muy mal porque es tu compañera".

Respuesta de Frigenti

"Menos mal que mi futuro laboral no depende De Alba Carrillo", escribía el implicado en su cuenta personal de Twitter. Luego, minutos más tarde, ante las acusaciones de la concursante de criticar a Carolina Sobe, el colaborador de 'Ya es mediodía' declaró que hay que ser "honesto" y que desde que comenta 'GH' "no me pagan para defender a compañeros sino para juzgar a concursantes". Además, termina soltando un zasca a la modelo. "Si a Alba Carrillo no le gusta mi manera de trabajar es su problema".