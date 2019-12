Hugo Castejón se rinde a los pies de Alba Carrillo: "Ha sido una persona leal y con personalidad"

La modelo ha visto un vídeo con todos sus enfrentamientos y ha reconocido que no le gusta verse de esas maneras y que sabe que se ha equivocado en muchas cosas dentro del reality: “No está bien hablar de la gente de fuera porque es entrar en barros muy sucios y te pido disculpas. Hay cosas que me dan vergüenza ver mías, que forman parte de mi también, pero no me siento orgullosa de haberlas hecho. Cuando termine el concurso, no quiere guardar ningún tipo de resentimiento con nadie”.