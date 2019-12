Noemí Salazar soluciona con humor y en inglés sus problemas con Hugo Castejón: "El zumo te gustó"

Los concursante reviven todos sus conflictos dentro de la casa

Noemí Salazar pide disculpas a Hugo Castejón en inglés

En la noche de las cuentas pendientes de ‘GH VIP 7’, Hugo Castejón ha subido a Guadalix dispuesto a cantarle las cuarenta a Noemí Salazar por haberle echado vinagre en el zumo de naranja: “Tu imagínate la cara que me quedó cuando lo vi desde plató”. El exconcursante no perdona las 'jugarretas' de la Salazar y le recrimina sus insultos: “Aunque hayamos discutido, no hemos estado en el mismo plano. Ella ha sacado cosas de parejas con las que yo he estado, se ha metido con mi físico ¿Tú te crees que yo no tengo familia? ¡Has dicho que qué vergüenza engendrarme a mi!”, ha reprochado Hugo molesto.

Pero Noemí no ha querido entrar en polémicas y ha preferido tomárselo con humor: “El zumo te gustó y tu cuando vas a un restaurante el chef no te dice los ingredientes secretos”. Además, la finalista considera que es peor el “machaque continuado” que Hugo ha hecho a sus todos compañeros que un comentario fuera de lugar. Eso sí, Noemí pide disculpas (hasta en inglés) por lo de la madre: “Ahí te pido perdón porque tengo una forma muy bruta de hablar y me he podido equivocar”.