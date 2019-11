Alba, estalla contra Antonio David Flores, una vez más: “Tú sacaste a Fonsi y yo hablo de quién me da la gana”

Antonio David, sobre la conversación de Alba: "Me parece sucia"

Alba Carrillo, sobre Rocío Carrasco: "Es una madraza como pocas que se está comiendo kilos de mierda"

Jorge Javier Vázquez ha querido que Antonio David Flores viera en directo un vídeo en el que Alba Carrillo le contaba a Noemí y Estela detalles de su matrimonio con Rocío Carrasco, su gran amiga. Alba defendía a la ex de Antonio David a capa y espada, y le acusaba a él de no tratarla bien públicamente y ponerla en contra de sus hijos: “Ella no habla nunca, más que en los juzgados… Es una madraza como pocas que se está comiendo kilos de mierda con palas para no dejar desprotegidos a tus hijos… Tú no puedes contar si no se quien llora o no llora por tener que ir a ver a su madre… Cuando salgamos ya os contaré pero los hijos también somos egoístas”.

Al verlo, Antonio David ha tenido claro que era una conversación sucia por parte de Alba “Me ha parecido sucia porque yo creo que después del numerito que Alba me montó en la gala yo dije que no iba a volver más de este tema”. Estela y Noemí han intentado explicarle que no fue una conversación con mala intención y que fueron ellas las que querían saber más, pero no ha servido de nada. Alba ha estallado contra David una vez más y le ha dejado claro que él había comenzado esta guerra “Tú sacaste a Fonsi y yo hablo de quién me da la gana, yo no he hablado de Rocío, he dicho que hay que beneficiar la imagen del otro progenitor”.

Antonio David no estaba dispuesto a darle a Alba ni un minuto más de protagonismo hablando de sus hijos de sus problemas con Rocío Carrasco y se ha mantenido callado mientras, que ella no paraba de reprocharse su actitud: “Hay que tener poca vergüenza, has contado cosas delante de toda España, hay que saber tratar a la madre de tus hijos”.

Rocío Flores responde a Alba Carrillo: “En mi casa jamás se ha hablado mal de mi madre, no se habla ni mal ni bien"

Al ver el nuevo enfrentamiento de su padre y Alba Carrillo por los temas familiares, Rocío Carrasco se ha mostrado muy serena y ha dejado claro que Alba no es nadie para hablar de cosas que no sabe “Alba que se preocupe por su familia, que de la mí ya se preocupa mi padre”.