Del “traicionera” al “me das miedo”: la relación de Hugo y Adara salta por los aires

Adara: "Hugo es el culpable del 70% de los enfrentamientos"

Adara, a Hugo: "Eres una persona fría y me das miedo"

Hugo rechaza el alegato de defensa de Adara tras sentirse traicionado por ella

Aunque las cámaras sorprendieron a Adara y al Maestro Joao no hablando especialmente bien de Hugo, parecía que la amistad que se forjó entre ellos mientras que pisaban uvas al ritmo de la música y compartían confidencias en el búnker era para siempre. Sin embargo, en la casa de ‘GH VIP 7’ nada parece durar eternamente y Adara se ha cansado de ocultar su verdad.

Durante el directo del ‘GH VIP 7: Límite 48 horas’, Jorge Javier Vázquez ha querido saber pensaba Adara de las continuas discusiones de Hugo con el resto de habitantes de la casa y ella no se ha podido callar más, ha explicado que Hugo es el culpable del 70% de los enfrentamientos y que ella está “hasta las pelotas de sus provocaciones”.

Hugo ha flipado con la actitud de Adara, no solo no le estaba defendiendo si no que le estaba atacando en pleno directo, su gran amiga para él era desde ese momento “una traicionera” y entre ellos ha estallado una tremenda discusión que ha durado casi toda la noche. Adara ya no se podía callar más y le ha reprochado sus provocaciones.

Tras unos minutos de tregua, Jorge Javier Vázquez ha querido saber qué sentía Adara por Hugo en esos momentos y la situación entre los amigos inseparables ha empeorado más todavía. “Siento que no lo conozco”. Además, la concursante ha estallado y ha dicho lo que lleva muchos días callándose: “No tienes vergüenza, llevas días provocando esto. Eres una persona fría y me das miedo por lo que eres capaz de hacer”. Adara ha explicado que, desde que se fue Gianmarco, empezó a ver cosas en Hugo que no le gustaron y Castejón ha reaccionado llamándola “falsa”.

Adara ha dado por terminada su amistad con Hugo y ha sentido el apoyo del resto de la casa, pero Hugo se ha quedado completamente solo y muy tocado porque no se esperaba algo así.

El final se ha desatado en directo, pero la amistad de Hugo y Adara comenzó a desquebrajarse el domingo con un tuit. Adara sintió que Hugo le estaba dejando con el culo al aire y desde ese momento la comunicación entre ambos dejó de fluir.

Hugo no estaba cómodo con la situación, Adara era su única amiga en la casa y estaba a punto de perderla. En un intento de recuperar lo que tenían, ha intentado gastarle una bromita, pero ella no le ha encontrado la gracia por ningún sitio.

Hugo no admite que Adara haga su alegato tras traicionarle en directo