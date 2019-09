Estela le cuenta a Adara la traición de Kiko y Cejas a Mila: "La metieron en la lista de nominados"

"Esto te lo cuento sólo a ti, eh", avisa Adara antes de soltar prenda. Al parecer, la que se ha ido de la lengua ha sido Estela, quien dejó caer la traición de Kiko Jiménez y El Cejas a la colaboradora de 'Sálvame'. "Cuando Estela estaba aquí (búnker), me dio a entender que ellos habían añadido una persona nueva a la lista y ésa era Mila ", matiza Adara.

La lista de nominados estaba compuesta por Dinio, Adara e Irene y, cuando llegaron los dos chicos, no dudaron en meter a Mila en la rampa de salida. " No creo que tengan valor de tocar a Mila... ", se sorprendía Dinio.

La cara de Dinio es un cuadro, no llega a creerse que los chicos traicionen a Mila: "Kiko no le contaría a Estela algo así". Adara, muy seria, le responde: "Pues ella hablaba muy segura y me miraba a los ojos".