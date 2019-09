El reparto de tareas hace que Adara y Mila se alíen contra Kiko: "Lo que has hecho es de tener mala leche"

Comode lahan sido los encargados de repartir lasen la casa. Por si los dos concursantes no habían dejado clara su tras meter a Mila Ximénez en la lista de nominados , ambos han considerado que sería divertido ver cómo Mila y(quienes tienen una relación pésima) se las arreglaban para limpiar el baño dos veces al día, juntas y revueltas.

“Tienen que hacerlo a la vez, no vale que cada una vaya a un baño porque al final el objetivo es el que es ”, ha dicho Kiko mientras organizaban las tareas para todos los compañeros: “Se van a poner farrucas así que, si nos piden explicaciones, les decimos que es para limar asperezas y resolver conflictos ”, comentaba el asesor de ‘ MyH ’.

“Habéis decidido tocarnos las narices”, respondía Adara: “Respetarla la voy a tener que respetar y lo voy a tener que hacer, pero yo cuando he sido líder he intentado que todo el mundo estuviera a gusto. Yo si quiero arreglar algo con una persona, lo arreglo yo. Tú no tienes que forzar nada”.