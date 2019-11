Mila cuenta la historia de su primer amor y su reencuentro recientemente

Mila Ximénez ha rememorado aspectos de su vida que desconocíamos. La concursante ha revelado a Alba, Adara y Estela la historia de su primer amor con tan solo 16 años. A aquel rubio con ojos azules lo recuerda como el primero en muchas cosas hasta que la dejó por otra chica. Pero eso sí, Mila asegura que antes de cortar le prometió algo: "No me importa que me dejes, voy a ser muy famosa y saldré en portadas de revistas".