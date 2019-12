Gianmarco se declara a Adara pero ella le pide tiempo: "¿Tengo que esperarte fuera o no?"

Gianmarco: "Por las noches no logro dormir pensando en el tiempo que estuvimos juntos"

Adara: "Estoy liada, necesito tiempo y pensar"

Adara no solo se ha reencontrado con Hugo Sierra, también lo ha hecho con Gianmarco. El italiano se ha declarado a la concursante y le ha confesado que quiere un futuro con ella. "Te acuerdas la primera vez que estábamos siempre durmiendo juntos. Cuando nos hemos rozado la mano yo he sentido algo muy fuerte. Por las noches no logro dormir porque pienso en las noches que pasaba contigo", le decía al comienzo de su encuentro.

Adara se quedaba sin palabras. Su miraba se iluminaba al verle, pero momentos antes se había besado con Hugo y el italiano había visto el momento. "No lo sé", no paraba de repetir Adara ante la decisión de si seguirá con Hugo o si empezará con Gianmarco.

"No es fácil tampoco para mí, ¿entiendes? Pero el discurso es que yo estoy aquí. Te apoyo fuera y te sigo apoyando. Yo todo este tiempo te he esperado. He estado pensando en ti, extrañaba nuestras risas, nuestras bromas, cuando me quemaste la camisa, cuando me querías cortar el pelo...", le explicaba Gianmarco. "¿Sigues sintiendo lo mismo", le preguntaba Adara. "Siempre", respondía contundente él.