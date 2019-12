El reencuentro entre Adara y Hugo Sierra termina en un apasionado beso: "Ojalá no estuvieran las cámaras acá"

Hugo Sierra recrimina a Adara las conversaciones con Joao: “No me merecía eso, fue lo que más dolió de todo”

Adara pregunta insistentemente a Hugo si, todo lo que ha pasado, le ha servido para reflexionar sobre su relación

Hugo Sierra: “Estoy dolido y decepcionado pero no puedo decir que te haya dejado de amar”

Muy nerviosa, Adara se ha reencontrado con Hugo Sierra tras tres meses de concurso y muchas dudas que resolver. La pareja se ha recibido con un cariñoso abrazo y sin poder articular palabra: “No vengo a reprocharte nada. Hay muchas cosas que me han dolido obviamente, pero las hablaremos afuera. Creo que merecemos una conversación afuera tranquilos. Es una pena venir en esta situación porque yo soñaba otra cosa. Yo hice siempre fuerza con lo que me dijiste al final en el aeropuerto (no creas nada de lo que te digan) y te defendí siempre”, ha empezado diciendo Hugo.

Adara le ha respondido que todo ha sido “sin querer” y le ha preguntado si, lo que ha pasado en el reality, le ha servido para reflexionar sobre su relación: “¿Este tiempo que has estado fuera, que has pensado o sentido? ¿Tú te has dado cuenta de cosas de cuando estábamos juntos?”. La concursante ha querido saber si su pareja se había dado enterado de las cosas que fallaban en su relación y le ha preguntado, con dudas, si realmente quiere mantener una conversación con ella en el exterior para aclarar las cosas.

Por su parte, Hugo le ha confesado que su error fue pensar que su relación era “indestructible” pero que, por supuesto, le gustaría hablar con ella fuera: “Yo no estoy enojado, estoy dolido y decepcionado. Pero no te puedo decir que te dejé de amar”. Además Sierra le ha reprochado las conversaciones que Adara tuvo con Joao, asegurando que fue lo que más le fastidió: “Se escucha todo y esas cosas me duelen más que lo otro. Dijiste cosas muy feas sobre mí y yo no me merezco eso. Lo otro pasa a ser secundario. No sé lo que pasará con nosotros. Solo sé que te amo, que estoy dolido, pero no sé lo que va a pasar”.

La pareja cada vez se ha mostrado más cerca, aunque Adara no se ha atrevido a hacer ciertas preguntas a Hugo públicamente: “Siento que hay cosas muy básicas que se necesitan y que una persona no puede forzar”. Hugo, que sabía por dónde iba su novia, ha asegurado que, a pesar de los baches, él sí era feliz con ella: “Aunque a ti te suene extraño. Sabes que hasta que el niño tuvo seis meses fue una vida de mucha tensión, pero yo te he extrañado mucho”.