Hugo Castejón se derrumba al recibir el apoyo de Dinio y Adara: “A mí me han atacado y han ido todos a por mí”

La casa no dudó en celebrar la posibilidad de librarse de convivir con Hugo Castejón y es que parece que nadie quiere al cantante a su lado. Sin embargo, algo sucedió en el corazoncito de Dinio , quién no dudó en reprochar la actitud de sus compañeros y tenderle una lanza a Castejón.

Hugo estaba destrozado ante el rechazo y no pudo contener las lágrimas ante el cariño que le demostraron Dinio y Adara, los únicos vip que parecen darle un voto de confianza. “A mí la media neurona que me queda me está bailando, pero mi corazón me está doliendo”, aseguraba Dinio al explicarle a Hugo Castejón que él siempre le iba a escuchar porque es una persona humana.