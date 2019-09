Noemí Salazar, Dinio y Hugo Castejón, nuevos nominados de 'GH VIP 7'

Uno de los tres se convertirá la semana que viene en el segundo expulsado de la edición

Los concursantes de 'GH VIP 7' han vivido sus segundas nominaciones: unos desde el confesionario, otros desde el salón, y otros desde la ducha.

Adara: Un punto a El Cejas por sus provocaciones, dos puntos a Noemí por los maravillosos insultos que me ha dedicado y con tres puntos a Mila por el teatro que está haciendo.

Noemí Salazar: Con un punto a Joao, dos a Dinio porque me parece que es un falso y tres a Hugo porque nos está haciendo la convivencia muy difícil

Dinio: Un punto para Gianmarco, no me ha hecho nada, pero me apetece dárselo porque le salve el otro día. Dos puntos para Kiko porque la verdad que me ha hecho la vida hoy imposible. Tres puntos para la misma que me ha dicho que soy falso (Noemí), porque ni siquiera he podido intercambiar una palabra con ella, aun diciéndome que su padre me quería mucho.

Irene Junquera: Un punto a Mila. Dos puntos para Dinio porque no me gusta su actitud, unas veces está con nosotros y otras con los otros. Tres puntos para Hugo porque no me gustaría volver a convivir con el nunca más

Alba Carrillo: Con un punto a Nuria porque creo que no la va a nominar nadie, con dos puntos a Dinio porque no me gusta la gente que baila el agua, me gusta la gente que se moja. Con tres puntos con Hugo, es un asco, no se puede vivir así.

Antonio David Flores: Un punto para Nuria, porque no le va a hacer nada de daño. Dos puntos para Irene Junquera, entre nosotros existe un muro que no he sido capaz de romper. Tres puntos para Hugo

Mila Ximénez: Un punto para Irene, tengo que repartir los puntos como ha dicho ella. Dos puntos para Hugo, que no está haciendo la convivencia nada fácil pero al menos se le ve por donde Vas. Tres para Dinio por ser el tapado del grupo.

Cejas: Un punto para Estela, dos para Dinio y tres para Hugo.

Hugo: Un punto para Mila, porque dentro de lo que es una adversaria, reconozco que es una persona que va de frente, dos puntos para Kiko porque es justo una persona que no va de frente, intenta vejar e humillar y me parece que debería estar fuera de la casa. Tres puntos para Noemí porque no solo ataca a la gente sino que se inventa cosas para atacar.

Joao: Un punto a Noemí, porque no tenemos mucho trato, dos puntos a Dinio porque es una buena persona, pero …. y tres puntos para Hugo Castejón.

Kiko: Un punto para Nuria, tengo menos afinidad que con los demás, dos puntos para Hugo, es imposible convivir contigo y tres para Dinio, me duele porque creía que estábamos creando algo muy bonito.

Gianmarco: Un punto para Irene para repartir los votos, dos para Dinio porque no me han gustado sus comportamientos y porque no ha dado un motivo real a mi nominación y tres puntos para Hugo por el espectáculo terrible de ayer.

Estela: Un punto para Diego por repartir los votos, dos puntos sintiéndolo mucho porque pensaba que era intocable para mi, Dinio y tres puntos para Hugo porque todos van a estar mejor cuando este fuera del concurso.

Nuria: Un punto a Alba, por descarte, dos a Dinio porque no voy a nominar a nadie que no esté en mi grupo de amigos y tres puntos a Hugo porque no me gusta que se tire la comida por las ventanas.