Hugo Castejón estalla contra Dinio acusándolo de traidor: "Ha sido una puñalada en la espalda, falso y desleal"

La nominación de Hugo Castejón y Noemí Salazar ha traído problemas en el grupo minoritario. Para Hugo, que Dinio no dijera claramente que quería que él se salvara de la expulsión fue una traición: “Me ha dolido mucho, lo mínimo que espero es que mi amigo me apoye. Me he sentido en pelotas, lo he sentido como una puñalada en la espalda. Me ha parecido muy falso y muy desleal”.