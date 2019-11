Hugo Sierra rompe su silencio sobre su relación con Adara: “Si nos separamos, lucharé por mi hijo”

Habla en exclusiva para la revista 'Lecturas'

Tras la relación cada vez más íntima de Adara con Gianmarco en ‘GH VIP’, su pareja, Hugo Sierra, tomó la decisión de desaparecer de los platós y no volver al programa a defenderla. Ahora rompe su silencio en la revista ‘Lecturas’ y confiesa en qué punto está la relación con la madre de su hijo.

“Hasta que ella no salga, no puedo decir nada, pero nuestra relación pinta muy mal. Creo que cuando me vea, le va a cambiar el pensamiento”, asegura en la entrevista el ex concursante de Gran Hemano.



Hugo cree que Adara se va a arrepentir de su relación con Gianmarco: “Ella piensa que yo no estoy, se quedó con el recuerdo malo de mi primer mensaje. Estaba nervioso y no supe transmitirle lo que quería. Adara es una persona que ve lo negativo y exagera”, afirma.

Hugo explica el porqué de su retirada de los platós: “Estaba deshecho, con ansia y un dolor en el pecho. La idea de ir a Madrid a que me pusieran imágenes dolorosas me ponía enfermo. Me derrumbé”.

Sobre el bebé de nueve meses que tienen en común, Hugo tiene claro que quiere estar con él en el caso de que acaben separándose. "Lucharé por mi hijo", advierte.

Adara atribuyó su crisis de pareja, entre otras cosas, a la falta de deseo sexual de Hugo y él lo explica: “No me acostaba con Adara por un problema físico tras el parto". En cualquier caso, no fue esta confesión lo que más le dolió a Hugo de las declaraciones de Adara: "Me puso de vago, fue de lo que más me dolió, muchísimo. No me merecía eso. Me dejé el alma montando el restaurante y su local de uñas".