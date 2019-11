Adara y Hugo: la cronología de una historia de amor que se ha convertido en un reality

Así ha sido la historia de amor y desamor de Adara Molinero y Hugo Sierra

"Dos 'grandes hermanos' se conocen gracias a las redes sociales y tienen un flechazo. Tras irse a vivir juntos y tener un hijo, tienen la oportunidad de vivir por segunda vez el reality. Pero no será como ellos esperan. Las dudas, los secretos y la aparición de una tercera persona truncará su felicidad".

La historia de amor de Adara Molinero y Hugo Martín Sierra bien podría ser una sinopsis de película, libro o serie. Lo cierto es que ambos empezaron la séptima edición 'VIP' muy emocionados al poder revivir una experiencia que habían vivido por separado (ella en 'GH VIP 17' y él un año más tarde en 'GH Revolution') y por hacerlo esta vez juntos. Sin embargo esta ilusión ha dejado paso a un culebrón del que estamos ansiosos por ver cuál será el final.

No nos gustan los spoilers y aunque quisiéramos no podríamos decir cómo acabará la historia porque solo ellos lo saben, pero si te has perdido esta 'miniserie' a continuación te ponemos al día:

Capítulo 1: Flechazo 2.0 (Adara y Hugo se conocen en Twitter)

Adara participó en 'GH 17' y conoció allí a Pol Badía. Tras convivir con él en Barcelona, la pareja rompió y ella volvió a Madrid. Mientras tanto en la tele se estaba emitiendo 'GH Revolution', la siguiente edición a la de Adara en la que participaba Hugo Martín Sierra.

La exazafata seguía de cerca el concurso y al igual que muchos espectadores compartía su opinión acerca de lo que sucedía en las redes sociales. Fue el 14 de diciembre de 2017, el día en que Hugo ganaba 'GH Revolution', cuando Adara se lanzaba totalmente a la piscina: "Está súper guapo Hugo #FinalGH" o "Que no se levante más la camiseta que me va a dar un infarto #FinalGH" fueron algunos de los tuits que pudimos leer.

Lo que no imaginó la actual concursante de 'GH VIP 7' es que Hugo acabaría respondiendo y mostrando que el interés era recíproco. En menos de un mes, Adara confirmó en Radioset que estaba hablando mucho con Hugo y que la intención era que pudieran verse en breve.

En marzo de 2018, justo tres meses después del tuit de Adara sobre Hugo, los 'grandes hermanos' publicaron en las redes sociales su primera foto juntos, evidenciando que lo suyo iba para largo.

Capítulo 2: Lo bonito del amor (Mudanza y un hijo en común)

El amor a menudo no entiende de tiempos. Por eso Adara y Hugo no tuvieron ningún problema a la hora de irse a vivir juntos tan solo seis meses después del famoso tuit.

Tras defender a capa y espada que lo suyo era real (muchos acusaron a Adara de estar con Hugo "por interés") ella se instaló en Mallorca, donde vivía Hugo.

¡Y en julio llegó el bombazo! Adara anunció en Instagram que estaba embarazada: "No aguanto más! Necesito contaros ya QUE ESTOY EMBARAZADA! Aquí os enseño a nuestr@ pequeñín/a 😍 Vamos a ser papás y estoy tan tan feliz!! Hoy ha sido mi primera visita al ginecólogo y estoy de un mes y medio. He podido escuchar su corazoncito y ha sido increíble!!! Parece que estoy viviendo un sueño y sabéis lo mejor de todo? Con la persona más maravillosa ✨ No podía haber elegido mejor papá, nos ama y nos cuida muchísimo ❤️ Un beso enorme para todooossss!!!!", escribía en una publicación donde enseñaba su primera ecografía.

Nueve meses después Adara y Hugo daban la bienvenida a Martín y eran muy felices siendo tres.

Capítulo 3: Un sueño 'VIP' (Adara entra a participar en 'GH VIP' con el total apoyo de Hugo)

Muchos pidieron el regreso de Adara a la televisión en la séptima edición de 'GH VIP'. Dicho y hecho: el programa decidió contar con la madrileña en el casting. Emocionados, Adara volvería a la casa y Hugo le apoyaría en el plató. Juntos vivirían por segunda vez el 'fenómeno GH'.

Aún no sabían que sería muy diferente a lo que imaginaban.

Capítulo 4: Luces de Navidad (Adara promete a ir a ver las luces de Navidad de Madrid... con Gianmarco)

"En 'Gran Hermano' se viven las cosas con mucha intensidad", es el rezo que escuchamos en cada edición. Y mientras Adara le pedía a Hugo tener otro hijo a través de uno de sus blogs, en un mes empezó a ver a Gianmarco con otros ojos. El italiano y la madrileña se prometían constantemente verse fuera e ir a ver juntos las luces de Navidad de Madrid. Curiosamente, no las de Mallorca.

Miraditas, tonteos, cosquillitas, confidencias de madrugada... Adara se aproximaba cada vez más a Gianmarco aunque preocupada "por si se podía malinterpretar". Sin embargo Adara y Gianmarco confesaron estar enamorados.

Capítulo 5: No es oro todo lo que reluce (Adara desvela los secretos de su relación)

El sueño 'VIP' se convirtió en pesadilla para Hugo. "Para mí 'GH' acaba aquí', decía el uruguayo al ver las dudas de su pareja. Para Adara, la ilusión por Gianmarco solo viene a ratificar que no estaba conforme con la relación que tenía con Hugo.

Estos son algunos de los titulares que Adara le dio a Maestro Joao sobre Hugo:

"No quiere acostarse conmigo"

"No quiere trabajar"

"Me decía: 'Vete a la mier**"

"Siento que tengo un hijo maravilloso pero que me he equivocado"

Capítulo 6: Orgullo herido (Hugo responde a Adara en una exclusiva)

En la entrega de esta semana, Hugo Sierra ha hablado sobre la posible separación de Adara en una entrevista para la revista 'Lecturas'. "Hasta que ella no salga, no puedo decir nada, pero nuestra relación pinta muy mal. Creo que cuando me vea, le va a cambiar el pensamiento", ha expresado.

Además ha manifestado su intención de luchar por la custodia en el caso de que llegasen a separarse: "Lucharé por mi hijo", advierte.

Próximamente: ¿Elegirá Adara a Hugo, a Gianmarco o a ninguno de los dos?

Esta semana será muy complicada para Adara: será la expulsada o perderá a Maestro Joao en la casa, su máximo apoyo.

Adara no es del todo consciente del revuelo que se ha formado fuera (se habla también de infidelidades por parte de Hugo antes de entrar en la casa) aunque empieza a intuirlo tras el grito de Diego Matamoros en directo ("¡Qué viva el amor!") después del alegato de Gianmarco por ella.

Pero, ¿con quién vivirá Adara el amor? Mientras Hugo ha manifestado que será muy difícil perdonarla, Gianmarco ha asegurado que la esperará y que quiere una vida con ella. Aunque tal vez, y es otra opción, Adara decida pasar de los dos.

