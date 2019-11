El emocionante alegato de Gianmarco que deja embelesada a Adara: “Te estoy esperando”

Adara tenía claro que Gianmarco era la persona perfecta para hacer su alegato de defensa y no se ha equivocado. El modelo ha conseguido emocionar Adara y dejar a todos en la casa con la boca abierta con sus bonitas palabras: “Chao Adari, estás bellísima… Eres una persona sincera, real, todo lo que haces lo haces de corazón… No quiero verte triste porque nos gusta ver a la Adara feliz. Me haces mucha falta, aquí tengo tú goma, lo tengo siempre… Tengo muchas ganas de verte… Como cuando tienes un regalo y tienes muchas ganas de verlo pero tienes que esperar, yo te estoy esperando”. Adara se ha puesto muy nerviosa ante las palabras de su amigo y ha querido también mandarle un mensaje: “Muchas gracias por el alegato, me acuerdo muchísimo de él, lo echo muchísimo de menos y nada, nos vemos fuera”.