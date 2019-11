La conversación completa y sin cortes en la que Adara le explica a Joao los motivos por los que quiere separarse de Hugo: “No quiere acostarse conmigo”

Cuando la relación de Adara y Gianmarco parece haber llegado a un punto de no retorno, la granhermana parece haber tomado una decisión drástica sobre su matrimonio con Hugo Martín y no ha dudado en contarle la verdad sobre su relación al Maestro Joao cuando pensaban que nadie les escuchaba. Antes de ver el contenido de la conversación hay que saber que cuando el Maestro dice “ir de compras” se refiere a los planes de Adara de romper su matrimonio. “Tenemos que ir de compras, pero rápido… Él ha sido muy egoísta… Tú no quiere un sofá y estar tirada… Por respeto a tu hijo debes hacerlo bien, aunque te tengas que morder la lengua, ni un minuto más, no te engañes… Gianmarco es muy respetuoso por eso le preocupa tanto esperar, que no se te vaya de las manos porque puedes destruir lo de dentro y o de fuera”, estos eran algunos de los consejos que el Maestro le daba a Adara antes de saber que detalles de la relación como que Hugo no quería hacer el amor con ella “Él ya no quiere acostarse conmigo”, que la dice “Vete a la mierda”, que no tiene ningún interés por trabajar. Adara no pierda la esperanza de que Hugo reaccione al verla junto a Gianmarco “pienso que al ver esto se le puede encender algo” porque tiene miedo a las consecuencias de la separación “ahora dan muchas custodias compartidas y si se la da un juez me muero”.