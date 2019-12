Jorge Javier se moja sobre el concurso de Mila Ximénez: "No tenías a nadie que te dijera 'hasta aquí"

La hija de Mila le pide un favor: "Ya es hora de que te perdones"

Mila Ximénez reacciona a los vídeos de sus berrinches dentro de la casa

Jorge, a Mila: "Yo cuando te veía pensaba ‘a esta Mila yo la conozco"

Mila Ximénez se ha convertido en la tercera finalista de ‘Gran Hermano VIP 7’ y Jorge Javier Vázquez le ha entrevistado en plató: “Mi hermana me dijo que no sabía que eras tan vulnerable. Yo creo que la gente se ha sorprendido con ver una imagen de ti con tantos miedos, tantas inseguridades y con tantos bombardeos mentales que tú misma te haces para no ser feliz”, ha empezado diciendo el presentador a su amiga.

“Yo cuando te veía pensaba ‘a esta Mila yo la conozco’, se queja de todo y no tiene a nadie que le diga 'hasta aquí'. No me tenías a mí para sacarte del bucle”, ha continuado Jorge. Para él, Mila debería cambiar esa “inseguridad” y es una opinión que también tiene su hija Alba: “En una llamada me dijo que este concurso te iba a servir para perdonarte”.