Mila se reencuentra entre lágrimas con Kiko Hernández tras convertirse en tercera finalista de ‘GH VIP 7’: “Tenías razón”

Tras convertirse en la tercera finalista de ‘GH VIP 7’, Mila Ximénez estaba dispuesta a cumplir su promesa de llegar a plató disfrazada de abeja reina . Lo que no se esperaba es que en aquella sala iba a parecer su amigo y compañero Kiko Hernández para darle la enhorabuena por el concurso que había hecho.

“Lo has hecho de p*** madre, te lo prometo, todo fuera está bien, te hemos apoyado los que te teníamos que apoyar ”, le decía Kiko mientras Mila no podía contener las lágrimas de alegría.

“No me arrepiento, lo volvería a hacer otra vez. Tenías razón, esto es la hostia, lo que pasa que me ha costado adaptarme”, decía Mila muy emocionada.