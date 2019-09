Kiko Jiménez cuenta los detalles más secretos de su ruptura con Gloria Camila: "Ella quería seguir conmigo"

Kiko Jiménez se ha abierto en canal con sus compañeros y ha contado con pelos y señales cómo fue su ruptura con Gloria Camila. "Es especial, es muy suya. Yo estaba enamorado de ella, el que no se lo quisiera creer…he estado cuatro años con ella, enamorado hasta el último día. Ha habido momentos buenos, momentos malos. Yo he cuidado mucho de que no saliera nada malo, al final miras por tu pareja. Si yo fuera de verdad un interesado, o quisiera conseguir el objetivo que la gente quería pensar, hubiera filtrado mil cosas malas, siempre me he querido mantener en segundo plano", ha comenzado contando el extronista.