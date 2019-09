El enfrentamiento más tenso entre Adara y Kiko Jiménez: "Payaso, chulito de playa"

Tras negarse a comer, el plato cocinado con Bunky, Hugo Castejón decidió abrirse una lata de fabada. Para decidir que se hacía con la comida, Kiko Jiménez llamo a los dos jefes de la casa, Antonio David Flores y Adara. La exconcursante de 'Gran hermano 17' estaba durmiendo en el sofá y se tomó muy mal que no contaran con ella para tomar la decisión. "Me levanto cuando me sale de los h*****", respondió al tertuliano. El extronista quiso intervenir pero lo único que consiguió fue desquiciar más a la madrileña, que terminó llornado en el confesionario. "¡Vete a la mierda, deja de provocar, todos los días tocando los h*****, chulito de playa, payaso!"