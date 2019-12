Mila no quiere saldar sus cuentas pendientes con Hugo: “Si tuviera dignidad no estaría aquí”

“No lo aguanto, no lo soporto…. Si tuviera dignidad no estaría aquí. No sé qué hace aquí. No tengo nada que hablar con él. El día más feliz de mi vida fue cuando se fue de la casa. ¡Jamás le voy a dirigir la palabra a este tipo, en mi vida!”, aseguraba Mila negando rotundamente una posible reconciliación.