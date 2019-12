Adara se arrepiente de su respuesta: "Tenía que haberle dicho a Gianmarco que sí me esperara"

Durante la visita de Gianmarco, Adara no fue capaz de responderle si quería o no que la esperase afuera y la concursante se ha arrepentido: “Tenía que haberle dicho que sí. Me gustaría que Gianmarco sí me esperara, pero que haga lo que él sienta”. Adara reconoce que está hecha un lío y que a veces piensa una cosa y, a veces, otra. La finalista no está segura que Gianmarco esté esperándola para tener una conversación con ella, aunque realmente es lo que le gustaría: “Por un lado pienso que sí pero otro pienso que, por la escena que vio con mi pareja, puede haber tomado la decisión de pasar página”.