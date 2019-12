Mila Ximénez se convierte en la tercera finalista de 'GH VIP 7' y Jorge le dedica unas emotivas palabras: "Me ha gustado mucho verte ahí"

La audiencia de ‘Gran Hermano VIP 7’ ha decidido que Mila Ximénez sea la tercera finalista del concurso y Jorge Javier Vázquez le ha dedicado unas bonitas palabras antes de abandonar la casa: “Te echado tanto de menos, tengo tantas ganas de verte, tantas granas de darte un abrazo. Me ha gustado mucho verte ahí, tengo muchas ganas de verte en plató. De verdad que he pensado mucho en este momento durante estos días. Me da mucha alegría estar aquí para recibirte, no me lo hubiera perdonado, así que estoy muy feliz”.